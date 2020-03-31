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Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Faruk Süren, Spor

Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından G.Saray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

31.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray camiasına koronavirüs nedeniyle bir kötü haber de eski başkan Faruk Süren'in eşinden geldi.

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren koronavirüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor.

Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu:

Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Haber Yorumları (1)
EMEKLI GAZETECI.: GECMIS OLSUN EFSANE BASKAN ACIL SIFALAR. . .
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