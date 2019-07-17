Farklı segment çeşitleriyle bisiklet alanında ihtiyaçları karşılıyorlar

"ÜLKEMİZİN ÇINAR MARKASIDIR"

Bisan Bisiklet firması firma sahibi Ali Orçun Bal "Bisan bisiklet ülkemizin bir çınar markasıdır. Bir okuldur Bisan. Ve 55 yıldır da tüketicilere en kaliteli en güvenli ve en çevreci ürünleri üretmeyi hedef almış bir şirketiz." ifadelerini kullandı.

"2019 KOLEKSİYONUMUZDA 44 FARKLI ÜRÜN SEGMENTİ OLUŞTURDUK"

Ali Orçun Bal "2019 koleksiyonumuzda 44 farklı ürün segmenti oluşturduk. Dağ bisikletinden yol bisikletine, elektrikli bisikletten üç tekerlekli bisikletlere kadar tüm tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modeller bu segmentler içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

"EN BÜYÜK FARKIMIZ KALİTE"

Ali Orçun Bal "Bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz kalite. Biraz genel bir ifade ama bunu şöyle örneklendirmek gerekir. 2018'de bir boyahane yatırımı yaptık. Şu anda dünya üzerinde en kaliteli boya nerede atılabiliyorsa, şu anda bizim fabrikamızda da gerçekten en kaliteli boyayı atıyor olabiliyoruz." diye ekledi.