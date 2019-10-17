Farklı oyuncularından en fazla gol bulan takım Bursaspor

17.10.2019 10:34

Bursaspor'un 11 golü 8 farklı isimden gelirken, yeşil-beyazlılar bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Bursaspor'da hücuma tüm mevkilerin katkısı ise golcüleri çeşitlendirdi.

TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftaya girilirken, geride kalan dilimde toplamda 160 gol atıldı. Bu gollerin 97'si de farklı oyuncu kaydetti. Farklı oyuncularından en fazla gol katkısı alan ekip ise Bursaspor oldu. Yeşil beyazlıların ligde attığı 11 gol, 8 farklı oyuncudan geldi. Bursa temsilcisini; 7 farklı oyuncusu gol bulan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Adana Demirspor ve Altınordu takip etti.

Listenin alt sırasında ise 3 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Boluspor ve Ekol Göz Menemenspor yer alıyor. Bu iki takım aynı zamanda 5 golle ligin en az gol atan ekiplerinden olurken; Akhisarspor da 3 farklı oyuncusuyla skora gitse de Burhan Eşer ve Sokol Cikalleshi (4'er gol), bireysel performanslarıyla toplam 9 golün 8'ine imzalarını attı.Kabuk değişimine giden ve birçok yeni oyuncu ile yoluna devam eden Bursaspor'da, oyuncuların büyük bir kısmı maçlarda sahne aldı ve skora katkısıyla takımına puanlar kazandırdı. 8 farklı oyuncudan gelen gollerle birlikte oyunun çeşitliliği de kendisini gösterirken, teknik direktör Yalçın Koşukavak da, bir bütün olarak hücum etme anlayışına sahip. Özellikle oyunun çeşitli mevkilerindeki oyuncularından gelen goller de bunu gösteriyor.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş ve Mamadou Diarra 2'şer; Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Ramazan Keskin ve Yevhen Seleznov da birer gol kaydetti.

Kaynak: DHA