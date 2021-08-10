Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil

Yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun, Brezilya ekibi Sao Paulo ile görüştüğü konuşuluyordu. Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, "Bu mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle hiç görüşmemiz olmadı" dedi.

Radamel Falcao'nun maliyeti Galatasaray'ın bütçesini zorluyor. 35 yaşındaki Kolombiyalı forvet için birçok takımın ismi geçiyor. Sporx'in haberine göre; son günlerde Brezilya ekibi Sau Paulo'nun ciddi ilgisi olduğu konuşuluyordu ama bu net bir şekilde yalanlandı.

"OLASILIK DAHİLİNDE DEĞİL"

Sau Paulo'nun Futbol Direktörü Carlos Belmonte, "Bu mümkün değil, olasılık dahilinde değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz hiç olmadı" ifadelerini kullandı.