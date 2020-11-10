Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi
10.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:22
Galatasaray'ın tecrübeli golcünü Radamel Falcao, ailesiyle gittiği restoran çıkışında zor anlar yaşadı. Yeni doğan bebeğinin arabasını kapatmak için 5 dakika uğraşan Kolombiyalı santrafor, görevlilerin yardımıyla başarılı olabildi.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, önceki akşam eşi ve çocuklarıyla birlikte Etiler'deki Nusr-et çıkışı görüntülendi.
Ailesiyle beraber akşam yemeği yiyen Kolombiyalı golcü, bebek arabasını kapatmak için uzun uğraşlar verdi. Defalarca bebek arabasını kapatmaya çalışıp başarılı olamayan 34 yaşındaki futbolcunun yardımına mekan görevlileri yetişti.
5 DAKİKA UĞRAŞTI
Beş dakikalık uğraş sonucu arabayı kapatan Kolombiyalı golcü, eşinin kullandığı araca binerek evinin yolunu tuttu.
Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Sivasspor maçında forma giyememişti.
(Milliyet)