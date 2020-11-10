Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi
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Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi

10.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:22

Galatasaray'ın tecrübeli golcünü Radamel Falcao, ailesiyle gittiği restoran çıkışında zor anlar yaşadı. Yeni doğan bebeğinin arabasını kapatmak için 5 dakika uğraşan Kolombiyalı santrafor, görevlilerin yardımıyla başarılı olabildi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, önceki akşam eşi ve çocuklarıyla birlikte Etiler'deki Nusr-et çıkışı görüntülendi.

Ailesiyle beraber akşam yemeği yiyen Kolombiyalı golcü, bebek arabasını kapatmak için uzun uğraşlar verdi. Defalarca bebek arabasını kapatmaya çalışıp başarılı olamayan 34 yaşındaki futbolcunun yardımına mekan görevlileri yetişti.

Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi

5 DAKİKA UĞRAŞTI

Beş dakikalık uğraş sonucu arabayı kapatan Kolombiyalı golcü, eşinin kullandığı araca binerek evinin yolunu tuttu.

Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Sivasspor maçında forma giyememişti.

(Milliyet)

Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi
Haber Yorumları (5)
MURAT: 10 bin tl lik bebek arabsını alırsan olacağı bu. ben 250 tl ye aldım hemen kapanıor
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BEBEK ARABASU: 8999 tl lik bebek arabası gerisi hikaye
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MUSTAFA: Beni de en sinir eden şeydir. Bir türlü kapanmaz :)
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 11:42:12. #1.14#
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