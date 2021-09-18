Falcao, Rayo Vallecano'da maça girdikten 10 dakika sonra gol attı - Haberler Spor
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Falcao, Rayo Vallecano'da maça girdikten 10 dakika sonra gol attı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Falcao, Rayo Vallecano'da maça girdikten 10 dakika sonra gol attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Rayo Vallecano sahasında Getafe'yi 3-0 yenerken, yeni transfer Radamel Falcao da gol attı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin ( La Liga ) 5. haftasında Rayo Vallecano sahasında Getafe'yi 3-0 yenerken, yeni transfer Radamel Falcao da gol attı.

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra Rayo Vallecano ile 1 sezonluk sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, yeni takımıyla ilk maçına Getafe önünde çıktı.

Falcao, karşılaşmanın 71. dakikasında Nteka'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada rakip ağları havalandırdı.

Enes Ünal yine penaltı kaçırdı

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 86. dakikasında takımı adına kullandığı penaltıyı değerlendiremedi. Türk futbolcu, maçın 83. dakikasında da sarı kart gördü.

Enes, A Milli Takım'ın 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık'a karşı oynadığı maçta da penaltı kaçırmıştı.

Öte yandan, La Liga'nın ilk 5 haftasında puan alamayan ve son sırada bulunan Getafe'de teknik direktör Michel Gonzalez'in görevine son verileceği iddiaları ortaya atıldı.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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