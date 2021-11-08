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Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde de sürekli sakatlıklar yüzünden gerçek performansından uzak kalan ve sonrasında Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspanya'da da başladı.

Galatasaray'da oynadığı dönemde de sürekli sakatlıklar yüzünden gerçek performansından uzak kalan ve sonrasında Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspanya'da da başladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, dün sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarı oyuna girdikten 7 dakika sonra gol atan ve hemen sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao hakkında kulüpten yazılı açıklama yapıldı.

Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Real Madrid'e karşı dün oynadıkları maçta Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada oyuna giren Falcao, takımı 2-0 yenik durumdayken 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirmişti. Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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