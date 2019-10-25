Radamel Falcao ile ilgili şok yorum: 7 ay sahalardan uzak kalabilir

25.10.2019 22:31

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, 22 gün sonra yeniden idmana çıkabilen Radamel Falcao'nun sakatlığıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Falcao'nun denetimli sağlık raporunda tedirgin edici maddeler olduğunu söyleyen Uzundurukan, Kolombiyalı oyuncunun hızlanmada sıkıntı yaşadığını, koşu idmanlarında hızını artıramadığını, bacak arka kaslarını güçlendirme çalışmalarına cevap veremediğini, bacak kaslarını gerektiği gibi kullanmadığını dile getirdi ve aşırı yükleme yapılması halinde Falcao'nun 7 ay kadar sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Zeki Uzundurukan

"GALATASARAY FALCAO'DAN ÜMİDİ KESSİN"

Erman Toroğlu ise "Bu durum 3 haftada falan geçmez. Bu durumunu takımı da satmadan önce biliyordu o zaman. Van Persie geldiği gün yazı yazdım. Bu adam sakat, raporu var dedim. Aziz Yıldırım iki yıl sonra açıkladı. Falcao'da da bir sakatlık var. Tendon olayı bir günlük bir olay değil. İkinci yarıdaki Beşiktaş maçına zor yetişir. Bir adam 20 gün antrenmana çıkmazsa ne olur? Galatasaray, Falcao'dan ümidi kessin. Sizi kazıkladılar o zaman." şeklinde konuştu.