Falcao Kolombiya maçında var mı, yok mu, neden yok? Radamel Falcao Copa Amerika 2021 maçlarında oynayacak mı, maçta olacak mı?
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Falcao Kolombiya maçında var mı, yok mu, neden yok? Radamel Falcao Copa Amerika 2021 maçlarında oynayacak mı, maçta olacak mı?

Falcao Kolombiya maçında var mı, yok mu, neden yok? Radamel Falcao Copa Amerika 2021 maçlarında oynayacak mı, maçta olacak mı?
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Radamel Falcao, Kolombiya maçında oynayacak mı futbol severler tarafından merak edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao, Copa Amerika 2021 turnuvasında forma giyecek mi? Falcao yarın oynanacak Arjantin-Kolombiya maçında olacak mı, olmayacak mı? Falcao maçta neden yok? İşte tüm detaylar...

Kolombiyalı yıldız forvet Radamel Falcao Copa Amerika maçlarında forma giymediği görüldü. Futbol severler bunun nedenini merak etti. Peki, Radamel Falcao Kolombiya maçında olmayacak mı? Falcao sakatlandı mı, maçta neden yok? Falcao 7 Temmuz Arjantin-Kolombiya maçında neden oynamıyor, kadroya alınmadı mı? Tüm cevaplar haberimizde...

RADAMEL FALCAO COPA AMERİKA 2021 KOLOMBİYA KADROSUNDA YOK MU?

Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sırt ağrıları nedeniyle takım kadrosunda yer almadığı duyuruldu. Fakat Kolombiya kadrosunda sakatlığı nedeniyle mi olmayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklara göre Falcao'nun siyasi nedenlerden dolayı takıma alınmadığı iddia ediliyor. Fakat dediğimiz gibi Kolombiya'nın Copa Amerika 2021 kadrosuna baktığımızda Falcao'nun kadroda yer almadığını görüyoruz. Bundan dolayı önümüzdeki yarı final maçında olmayacak.

FALCAO ARJANTİN-KOLOMBİYA MAÇINDA OLMAYACAK MI?

Radamel Falcao bu sene yapılan Copa Amerika turnuvasında Kolombiya kadrosunda yer almıyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadığı tahmin ediliyor. Ek olarak, Radamel Falcao'nun İnstagram hesabından tatil görüntüleri paylaştığı görülmektedir.

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Falcao Kolombiya maçında var mı, yok mu, neden yok? Radamel Falcao Copa Amerika 2021 maçlarında oynayacak mı, maçta olacak mı? - Haberler
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