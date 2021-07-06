Falcao Kolombiya maçında var mı, yok mu, neden yok? Radamel Falcao Copa Amerika 2021 maçlarında oynayacak mı, maçta olacak mı?

Radamel Falcao, Kolombiya maçında oynayacak mı futbol severler tarafından merak edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao, Copa Amerika 2021 turnuvasında forma giyecek mi? Falcao yarın oynanacak Arjantin-Kolombiya maçında olacak mı, olmayacak mı? Falcao maçta neden yok? İşte tüm detaylar...