"Faiz kararı döviz piyasalarında yatay bir seyir oluşturabilir"

Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, Merkez Bankasının yüzde 14 ile sabit tuttuğu faiz kararlarına ilişkin, "Karar, hafta içi yapılan yeni swap anlaşmaları ile birlikte düşünüldüğünde kısa vadede özellikle döviz piyasalarında yatay bir seyrin oluşacağı öngörülebilir" dedi.

Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, Merkez Bankasının yüzde 14 ile sabit tuttuğu faiz kararlarına ilişkin, "Karar, hafta içi yapılan yeni swap anlaşmaları ile birlikte düşünüldüğünde kısa vadede özellikle döviz piyasalarında yatay bir seyrin oluşacağı öngörülebilir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (MB) bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Konuyla alakalı olarak değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesinden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, faiz kararının sabit tutulması sonucu, "Hafta içi yapılan yeni swap anlaşmaları ile birlikte düşünüldüğünde kısa vadede özellikle döviz piyasalarında yatay bir seyrin oluşacağı öngörülebilir" dedi. Öngel, faiz kararının son haftalarda yapılan kamuoyu yoklamalarına ve uzman görüşlerine paralel olduğunu söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Piyasada mevcut beklentilerle uyumlu olan faiz kararı sonrasında döviz kurlarında kayda değer bir değişikliğin olmadığı gözlemlendi. Fiyat istikrarı konusunda da baz etkisine bağlı düşüşün temel alındığı görülen karar, hafta içi yapılan yeni swap anlaşmaları ile birlikte düşünüldüğünde kısa vadede özellikle döviz piyasalarında yatay bir seyrin oluşacağı öngörülebilir."

"MB, FED KARARINA GÖRE KONUM ALACAKTIR"

FED'in mart ayındaki faiz kararının bir sonraki faiz kararında etkili olacağını da aktaran Prof. Dr. Öngel, "Özellikle FED'in mart ayında alacağı faiz kararına bağlı olarak küresel piyasalarda ortaya çıkan konjonktüre göre MB'nin konum alacağı yönünde bir yorum yapmak bugün için gerçekçi olacaktır. Salgının seyri, enerji fiyatlarındaki gelişmeler ve bunların fiyatlar üzerine yansımaları da kısa ve orta vadede öncelikli olarak izlenecek göstergeler olacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

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