'Faiz indirimi, ekonomideki pozitif görünümün bir göstergesidir'
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili değerlendirmesinde, faiz indirimlerinin ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
12.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili değerlendirmesinde, faiz indirimlerinin ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com