'Faiz indirimi, ekonomideki pozitif görünümün bir göstergesidir'

12.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili değerlendirmesinde, faiz indirimlerinin ekonomideki pozitif görünümün açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.