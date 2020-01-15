Faiz, 34 ay sonra tek hanede
Enflasyonda 2018'in son çeyreğinden itibaren gözlenen düşüş eğilimi ve paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile birlikte bankaları fonlama maliyetindeki ucuzlama, mevduat faizlerinde de altı aylık sürede rekor düşüşü beraberinde getirdi.
15.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:15
Enflasyonda 2018'in son çeyreğinden itibaren gözlenen düşüş eğilimi ve paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile birlikte bankaları fonlama maliyetindeki ucuzlama, mevduat faizlerinde de altı aylık sürede rekor düşüşü beraberinde getirdi.
Kaynak: Dunya.com