Faiz, 34 ay sonra tek hanede

15.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:15

Enflasyonda 2018'in son çeyreğinden itibaren gözlenen düşüş eğilimi ve paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile birlikte bankaları fonlama maliyetindeki ucuzlama, mevduat faizlerinde de altı aylık sürede rekor düşüşü beraberinde getirdi.