Fahiş fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek

Vatandaşın son dönemde en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Fiyatlar neredeyse hemen hemen her gün değişirken, çarşı-pazardaki etiketler cep yakıyor. Şikayetler bir hayli artınca fahiş fiyatlara karşı dikkat çeken bir hamle geldi.

E-DEVLET'TEN ŞİKAYET EDİLEBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, fiyat artışı denetimini şimdi de dijital ortama taşıdı. Ticaret Bakanlığı'nın "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" hizmeti e-Devlet Kapısı'na eklendi. Bundan böyle vatandaş e-Devlet üzerinden fahiş fiyatları şikayet edebilecek.

BUGÜNDEN İTİBAREN E-DEVLET'TE

Fiyat artışlarının tespit edilmesi ve cezalandırılması sürecini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından sunulan "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" hizmeti e-Devlet Kapısı'na bugünden itibaren eklendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yeni hizmeti sosyal medya hesabında duyurdu.

Açıklamada "Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet üzerinden şikayette bulunarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesini talep edebilirsiniz." denildi.