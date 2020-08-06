Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi ve Instagram'dan siyah beyazlı ekibe transfer olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, kişisel bilgiler kısmına kum saati ve kartal emojisi yerleştirdi.

Beşiktaş'ta günlerdir transferi beklenen Fabrice N'Sakala'dan taraftarı sevindiren haber geldi. Aytemiz Alanyaspor forması giyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı güncellemeyle Beşiktaş'ı duyurdu. Yıldız oyuncu, kişisel bilgiler kısmına kartal ve kum saati simgesi koydu. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. 800 BİN EURO ALACAK Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala için bonservis bedeli ödemeyecek. Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun yıllık 800 bin euro ücret alması bekleniyor. 35 MAÇTA FORMA GİYDİ Son 4 sezonda Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala, geride kalan sezonda 35 maçta oynadı, 4 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce Belçika'nın Anderlecht ve Fransa'nın Troyes takımlarında forma giymişti.