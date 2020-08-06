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Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş taraftarına müjdeyi verdi ve Instagram'dan siyah beyazlı ekibe transfer olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, kişisel bilgiler kısmına kum saati ve kartal emojisi yerleştirdi.

06.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:59

Beşiktaş'ta günlerdir transferi beklenen Fabrice N'Sakala'dan taraftarı sevindiren haber geldi. Aytemiz Alanyaspor forması giyen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı güncellemeyle Beşiktaş'ı duyurdu. Yıldız oyuncu, kişisel bilgiler kısmına kartal ve kum saati simgesi koydu. Beşiktaş'ın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu

800 BİN EURO ALACAK

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala için bonservis bedeli ödemeyecek. Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun yıllık 800 bin euro ücret alması bekleniyor.

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

Son 4 sezonda Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala, geride kalan sezonda 35 maçta oynadı, 4 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce Belçika'nın Anderlecht ve Fransa'nın Troyes takımlarında forma giymişti.

Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu

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