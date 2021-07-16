F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Büyük Britanyalı pilot Hamilton, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 26.134 saniyelik süresiyle galip geldi.

Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Hamilton'ın 0.075 saniye arkasında ikinciliği, liderden 0.194 saniye yavaş turlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

Sıralama turlarında alınan dereceler, sprint yarışının grid dizilişinde geçerli olacak. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışının sonucu, pazar günkü yarışta pilotların sıralamasını belirleyecek. Kazananın "pole" pozisyonunu elde edeceği sprint yarışında ilk 3'e girenler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

İlk kez Büyük Britanya Grand Prix'sinde uygulanacak sprint yarışı, yarın TSİ 18.30'da, 52 turluk yarış ise 18 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan