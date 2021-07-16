F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak.

Büyük Britanyalı pilot Hamilton, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 26.134 saniyelik süresiyle galip geldi.

Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, Hamilton'ın 0.075 saniye arkasında ikinciliği, liderden 0.194 saniye yavaş turlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise üçüncülüğü elde etti.

Sıralama turlarında alınan dereceler, sprint yarışının grid dizilişinde geçerli olacak. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışının sonucu, pazar günkü yarışta pilotların sıralamasını belirleyecek. Kazananın "pole" pozisyonunu elde edeceği sprint yarışında ilk 3'e girenler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan alacak.

İlk kez Büyük Britanya Grand Prix'sinde uygulanacak sprint yarışı, yarın TSİ 18.30'da, 52 turluk yarış ise 18 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hakan Sabancı Aslıhan Karalar Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Lewis Hamilton - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:26:09. #1.16#

title