F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi
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F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

18.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:41
F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan takımlardan F.K. Partizan ile Zagleble Lubin hazırlık maçı yaptı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan takımlardan F.K. Partizan ile Zagleble Lubin hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı F.K. Partizan 2-1 kazandı.

Devre arası çalışmaları için Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde kamp yapan Sırbistan takımı F.K. Partizan ile Polonya ekibi Zagleble Lubin takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kamp yaptıkları otelin futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda atılan gollerle F.K. Partizan takımı maçı 2-1 kazandı.

F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi
F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi
F.K. Partizan, Antalya'da oynanan özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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