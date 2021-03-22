F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda

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Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 gol atarak kısa sürede Fenerbahçelilerin takımda en sevdiği isimlerden biri olan Diego Perotti, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldız bireysel çalışmalarını yurt dışında sürdürüyordu. Perotti bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu için yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti yeniden İstanbul'da. Başarılı oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu "Sezon sonuna kadar yok" demişti ancak Perotti, daha sonra yaptığı açıklamada sakatlığının belirtildiği kadar ciddi olmadığını ve İstanbul'a geri döneceğini açıklamıştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Perotti uzun süredir bireysel olarak yaptığı çalışmaların ardından İstanbul'a geldi. Arjantinli gelişini Instagram Story'den paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu için yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Perotti, Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta attığı 3 golle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.