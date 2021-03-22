F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda

22.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:47

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 gol atarak kısa sürede Fenerbahçelilerin takımda en sevdiği isimlerden biri olan Diego Perotti, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldız bireysel çalışmalarını yurt dışında sürdürüyordu. Perotti bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu için yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti yeniden İstanbul'da. Başarılı oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu "Sezon sonuna kadar yok" demişti ancak Perotti, daha sonra yaptığı açıklamada sakatlığının belirtildiği kadar ciddi olmadığını ve İstanbul'a geri döneceğini açıklamıştı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Perotti uzun süredir bireysel olarak yaptığı çalışmaların ardından İstanbul'a geldi. Arjantinli gelişini Instagram Story'den paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu için yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Perotti, Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta attığı 3 golle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.

F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda
F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçelilerin sevgilisi geri döndü! Şimdi gözler yönetimin alacağı kararda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:48:20. #1.15#
title