F.Bahçeli Valencia, G.Saray derbisi değerlendirdi: Ödülümüzü alamadık

Galatasaray derbisini değerlendiren Fenerbahçeli Enner Valencia, "3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık" dedi. Samatta ise derbide daha iyi oynayan taraf olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçeli futbolcular Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mbwana Samatta golsüz sonu eren Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Valencia, "Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. 3 puanı alıp geri dönmek istiyorduk. Çok konsantreydik. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık. Taraftarlar için kulübün önemini biliyoruz. Ligin kulüp için önemini biliyoruz. En iyimizi vermeye çalışıyoruz. Bunun tabii ki farkındayız. Maç maç, tek tek bakıyoruz. Gittikçe daha iyi olacağız" dedi.

GUSTAVO: HER ŞEY ÇOK DAHA KOLAY OLACAK

Fenerbahçeli Luiz Gustavo ise, "Yeni bir oluşum içerisinde olduklarını ve çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Gustavo, "3 maç oynadık, önümüzde çok uzun bir yol var. Hepimiz maç maç daha da gelişeceğiz. Bu sene çok fazla yeni oyuncumuz geldi, yeni bir hocamız var. Hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Hocamız ideal 11'i bulduğunda, her şey daha kolay olacaktır. Yapmamız gereken şey, çok çalışmak" ifadelerini kullandı.

SAMATTA: BİZ DAHA İYİ OYNAYAN TARAFTIK

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Samatta da, "Teknik ve taktik olarak sarı kartlara futbolcular başvurabiliyor. Galatasaray'da da çok tecrübeli oyuncular var. Biz daha iyi oynayan taraftık. Rakibe oyunu kabul ettirdik. Daha çok istediğimizi hissetirdik diye düşünüyorum. Maalesef buradan 3 puanla dönemedik. Ama pozitif açıdan bakınca, takım oyunu ve bireysel olarak iyi bir durum var. Şampiyonluk açısından bu bence değerli" diye konuştu.