F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz
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F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz

19.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:08
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz

Fenerbahçe'nin ofansif orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı tartışma sonrası Erol Bulut'a "Hocam vallahi böyle olmaz" diyerek duruma isyan etti.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı tartışma sonrası Erol Bulut ile de konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu. Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, "Hocam vallahi böyle olmaz" dedi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 20:08:54. #1.14#
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