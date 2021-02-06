F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor
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F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor

06.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:22
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor

Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştığı derbinin ilk yarısında maç oynanırken sarı lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, "Tokatlıyorlar, vuruyorlar faul vermiyor ya!" sözleriyle hakeme tepki gösterdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, maç esnasında sarı lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın hakem Cüneyt Çakır'a yönelik tepkisi duyuldu.

Hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş isyan etti.

"TOKATLIYORLAR, VURUYORLAR FAUL VERMİYOR"

Mert Hakan Yandaş'ın yayına yansıyan sözlerinde "Tokatlıyorlar, vuruyorlar faul vermiyor ya!" ifadeleri duyuldu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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