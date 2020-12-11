F.Bahçeli Altay, Denizlispor'un paylaşımına sert tepki gösterdi: Ortalığı kızıştırmanın mantığı yok

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı maçta kurtardığı penaltı ve devamında sergilediği performansla takımının üç puan almasına büyük katkı sağlayan Altay Bayındır, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın önemini vurgulayan Altay Bayındır "Farklı sonuçta farklı rüzgarlar esecekti. Biz bunun bilincinde çıktık maça. Gökhan abi maçtan önce toplantı yaptı hatta konuştu. Üç puana penaltı kurtararak ve diğer kurtarışlarla katkıda bulunduğum için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Fakat önemli olan bu performansın devamını getirebilmek." dedi.

"YAPILAN PAYLAŞIM DOĞRU DEĞİL"

Fenerbahçe'nin maça motive olmasının Denizlispor'un maç öncesinde yaptığı paylaşımla ilgisi olup olmadığı sorusu üzerine Altay Bayındır, "Sosyal medyadaki paylaşımlar bizim işimiz değil. Fakat Denizlispor'un yaptığı paylaşım doğru değildi. Sonuçta ortalığı kızıştırmanın mantığı yok" dedi.