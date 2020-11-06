F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli oldu. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi yapıldı.
Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu.
Karşılaşmalar, seri başı olan 26 takımın sahasında oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
Erzurumspor - Ankara Demirspor
Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli
Konyaspor - Manisa FK
Kasımpaşa - 24Erzincanspor
Altınordu - Çorum
Adanaspor - Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Yukatel Denizlispor - Turgutluspor
Atakaş Hatayspor - Karacabey
Giresunspor - Niğde Anadolu
Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehirspor
Yeni Malatyaspor -Etimesgut
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor