F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor

Bir dönem Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Samed Yeşil, şimdilerde Almanya'da bir fabrikada çalışmaya başladı. Aynı zamanda 5. ligde oynayan 27 yaşındaki Samed, "Çok gol atarsam tekrar yukarı çıkarım" dedi. Samed, 2011-12'de F.Bahçe'nin gündemine gelmişti ama o Liverpool'a gitmeyi seçmişti.