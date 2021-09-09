F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor
Bir dönem Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Samed Yeşil, şimdilerde Almanya'da bir fabrikada çalışmaya başladı. Aynı zamanda 5. ligde oynayan 27 yaşındaki Samed, "Çok gol atarsam tekrar yukarı çıkarım" dedi. Samed, 2011-12'de F.Bahçe'nin gündemine gelmişti ama o Liverpool'a gitmeyi seçmişti.
Leverkusen altyapısındanyetişip, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Liverpool'a giden Samed Yeşil, büyük bir düşüşün içinde. 2011-12'de Fenerbahçe'nin teklifini reddedip, 2.3 milyon euroya Liverpool'a giden Samed, şimdi hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışıyor.
HEM FABRİKA HEM FUTBOL
Samed, hafta için sabah 7'den 15.30'a kadar fabrikada çalışıyor. Aynı zamanda 5. lig takımı olan Teutonia'da oynuyor.
"BAŞKA YOLLARI DENEDİM"
The Athletic'e konuşan Samet, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Emibim 30 maç oynar ve 15-20 üstü gol atarsam tekrar yukarı çıkacağım" dedi.