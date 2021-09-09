F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor
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F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor

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Bir dönem Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Samed Yeşil, şimdilerde Almanya'da bir fabrikada çalışmaya başladı. Aynı zamanda 5. ligde oynayan 27 yaşındaki Samed, "Çok gol atarsam tekrar yukarı çıkarım" dedi. Samed, 2011-12'de F.Bahçe'nin gündemine gelmişti ama o Liverpool'a gitmeyi seçmişti.

Leverkusen altyapısındanyetişip, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra Liverpool'a giden Samed Yeşil, büyük bir düşüşün içinde. 2011-12'de Fenerbahçe'nin teklifini reddedip, 2.3 milyon euroya Liverpool'a giden Samed, şimdi hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışıyor.

F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor

HEM FABRİKA HEM FUTBOL

Samed, hafta için sabah 7'den 15.30'a kadar fabrikada çalışıyor. Aynı zamanda 5. lig takımı olan Teutonia'da oynuyor.

F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor

"BAŞKA YOLLARI DENEDİM"

The Athletic'e konuşan Samet, "Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Emibim 30 maç oynar ve 15-20 üstü gol atarsam tekrar yukarı çıkacağım" dedi.

F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor
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Haber Yorumları (4)
MİLLİYETÇİ: helal olsun kendi ayaklarının üzerinde durmayı en azından öğrenmiş hayat oa böyle bir şans vermiş umarım iyi olur senin için
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ÇINAR SARAÇ: Liverpool’da 2 maç oynamış başka oynamamış zaten hey gidi dünya , AnkaraDemirde bile oynamış , futbolculuk hayatında toplam 20 maça bile çıkmamış
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AYHAN KURT: Nerede çalışsın bizimkiler gibi bahis oynayıp parayı bulma peşi fe mi koşsun adam gibi alın teriyle calisiyor ne olduğu ya bize nasıl bir millet olmaya başladık gidişat kötü herkes kolay paranın peşinde herkes bahis bitcoin oynuyor
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F.Bahçe'yi reddedip Liverpool'a giden Samed Yeşil, şimdilerde fabrikada çalışıyor - Haberler Spor
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