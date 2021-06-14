F.Bahçe'ye piyango vurdu! Rizespor, üç futbolcu için resmi teklif yaptı
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F.Bahçe'ye piyango vurdu! Rizespor, üç futbolcu için resmi teklif yaptı

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Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Lemos, Thiam ve Sinan için düğmeye bastı. Yeşil-Mavililer, üç futbolcu için Fenerbahçe ile ilk resmi görüşmeyi yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın bu transferler için çok ısrarcı olduğu ve Karadeniz ekibinin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Düşme korkusu yaşadığı geçtiğimiz sezonun son haftalarında rahat bir nefes alan Çaykur Rizespor, 2021-22 için düğmeye bastı. Karadeniz ekibi, listesinde yer alan oyuncuların transferi konusunda somut adımlar attı.

İLK RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI

Teknik direktör BülentUygun'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yeşil-Mavililer, ilk olarak Fenerbahçe 'nin yıldızlarına göz dikti. Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmayı hedefleyen Çaykur Rizespor, ilk resmi görüşmeyi de yaptı.

THIAM KİRALIK DİĞERLERİ BONSERVİS

Thiam'ı kiralık, diğer futbolcuları da bonservisleri ile renklerine bağlamayı planlayan Karadeniz ekibi bu transferlerde tüm şartları zorlayacak. Bülent Uygun'un 3 isimde de ısrarcı olduğu ve transferde önceliğin bu oyunculara verilmesini istediği öğrenildi. (Skorer)

F.Bahçe'ye piyango vurdu! Rizespor, üç futbolcu için resmi teklif yaptı
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Haber Yorumları (2)
HALİL KARA: ulan sinan senin üstüne takım kurup efsane olursun diye düşünürken fenere gidip KESTANE oldun :D
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
AHMET SAY: fener hersene kadro değiştirmekten bıkmadı herhalde
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
500
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