F.Bahçe'ye piyango vurdu! Rizespor, üç futbolcu için resmi teklif yaptı

Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan Lemos, Thiam ve Sinan için düğmeye bastı. Yeşil-Mavililer, üç futbolcu için Fenerbahçe ile ilk resmi görüşmeyi yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın bu transferler için çok ısrarcı olduğu ve Karadeniz ekibinin tüm şartları zorlayacağı belirtildi.