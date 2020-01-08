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"F.Bahçe'ye dönüyorum" paylaşımı yapan Andre Ayew'in hesabı hacklendi

Andre Ayew'in sosyal medya hesabından yapılan "Fenerbahçe'ye dönüyorum" paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarları tedirgin etti. Daha sonra deneyimli oyuncunun hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

08.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:03

Geçtiğimiz sezon forması giyen ve şu anda Championship ekiplerinden 'de oynayan Andre Ayew'in İnstagram hesabı hacklendi.

Ganalı oyuncunun hesabında "Swansea City de çok sıkıldım havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

"ŞAKASI BİLE CAN SIKTI"

Ayew'in bu paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar arasında çokça paylaşılarak. "Şakası bile can sıktı" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistle beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon hayata döndüğü Swansea'de çıktığı 25 maçta 11 gol 4 asist yaptı.


Haber Videosu

: "F.Bahçe'ye dönüyorum" paylaşımı yapan Andre Ayew'in hesabı hacklendi
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