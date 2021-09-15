F.Bahçe ve Mert Hakan'dan, 'G.Saray'a gitmek istiyor' haberine sert cevap: Yalanın böylesi - Haberler Spor
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F.Bahçe ve Mert Hakan'dan, "G.Saray'a gitmek istiyor" haberine sert cevap: Yalanın böylesi

Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş'ın Arda Turan'la görüşerek, "Çok mutsusuz ağabey, kurtar beni" haberini 'Yalanın böylesi' açıklamasıyla sert bir şekilde yalanladı. Mert Hakan da, Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı.

Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, futbolcunun Galatasaray'a gitmek istediği haberler ini yalanladı. Menajer Afacan Milliyet'e verdiği röportajda, "Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Hocasının vereceği şansı bekliyor. 3 kulvarda takımına elinden geleni vermek için tüm gücüyle çalışıyor. Devre arasında da Avrupa'dan teklifler gelmişti. Ne kulüp Mert'i bırakmak, ne de Mert'in ayrılmak gibi bir fikri var" diye konuştu.

"YALANIN BÖYLESİ"

Fenerbahçe, Takvim gazetesi'nde çıkan haber le ilgili sert bildiri yayınladı.

İşte Fenerbahçe'den paylaşılan açıklama:

"Bugün Takvim ve Fotomaç adlı gazetelerde yer alan 'Futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray Kulübü futbolcusu Arda Turan'la buluşup dertleştiği, çok mutsuzum, …' dediği iddia edilen haber"maksatlı bir yalandır."

Haber de iddia edilen görüşmenin içeriğine dair yalanlar bir yana bu şekilde bir buluşma kesinlikle gerçekleşmemiştir.

Takvim ve Fotomaç adlı gazeteler, bu haber le tamamen masa başında yazılmış hayali bir görüşmenin içeriğini yine hayalleri ile süsleyerek, gazetecilik etiğinden ne kadar uzak bir yaklaşımda olduklarını gözler önüne sermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak söz konusu mecraların haberinin dikkate alınmamasını ve bu yaklaşıma dair yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe Spor Kulübü

F.Bahçe ve Mert Hakan'dan, 'G.Saray'a gitmek istiyor haberine' sert cevap: Yalanın böylesi

F.Bahçe ve Mert Hakan'dan,
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: F.Bahçe ve Mert Hakan'dan, 'G.Saray'a gitmek istiyor' haberine sert cevap: Yalanın böylesi - Haberler Spor
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