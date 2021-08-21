F.Bahçe 'varlık içinde darlık' çekti! Taraftarlar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkili
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F.Bahçe 'varlık içinde darlık' çekti! Taraftarlar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkili

F.Bahçe 'varlık içinde darlık' çekti! Taraftarlar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkili
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'de peş peşe gelen kadro dışı kararları, sakatlıkların da eklenmesiyle büyük bir krize yol açtı. Helsinki maçında oyuna giren gençler Muhammed ve Arda göz doldurdu ama bu bir mecburiyetti. İkinci yarında kulübede sadece genç kaleciler Berke Özer ve Osman Ertuğrul kaldı. 10 futbolcuyu kadro dışı bırakan Pereira, dikkatleri ister istemez üstüne çekti.

Pelkas, Valencia, Mert Hakan, Serdar Dursun, İrfan Can, Novak'ın sakatlıkları Fenerbahçe'de deprem etkisi yaptı. Vitor Pereira, antrenmanda fazla yüklendiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Portekizli hoca, ilk döneminde de yine bu konuyla itham edilmişti. Caner, Dirar, Caulker, Perotti, Zanka, Thiam, Sinan, Lemos, Murat, Oğuz Kağan'ın peş peşe kadro dışı bırakılması, Helsinki maçında sonu hazırladı.

F.Bahçe 'varlık içinde darlık' çekti! Vitor Pereira'ya ve Ali Koç'a tepki var

KULÜBEDE İKİ OYUNCU KALDI

Fenerbahçe'de Helsinki maçında adeta hamle yapacak oyuncu kalmadı. Muhammed ve Arda'nın mecburiyetten oyuna sokulduğuna yönelik yorumlar yapıldı. Kulübede Pereira'nın elinde sadece iki futbolcu kaldı, ikisi de kaleciydi. Berke Özer ve Osman Ertuğrul Çetin. Bu sebeple yönetim ve Pereira'ya da eleştiriler yapıldı. Sinan, Thiam, Caulker ve Caner'in kadro dışı olması halen tartışılan bir konu.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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F.Bahçe 'varlık içinde darlık' çekti! Taraftarlar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkili - Haberler Spor
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