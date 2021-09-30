F.Bahçe taraftarının hedefindeki Luiz Gustavo: Takıma istediğim gibi yardım edemedim

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında Kadıköy'de kabusu yaşadı. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibine 3-0 mağlup olurken, karşılaşmada oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇIN SEVİYESİNE ÇIKAMADIK"

Sorumluluğu aldığını söyleyen Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar." ifadelerini kullandı.

"OYUNUN KONTROLÜ BİZDE DEĞİLDİ"

Gelecekte daha iyi olacaklarını vurgulayan Brezilyalı, "Bugün ürettiğimiz ve değerlendiremediğimiz şanslar vardı. Oyunun kontrolü bizde değildi. Bu yüzden golleri yedik. Bu maçtan ders alacağız. Buna göre gelecekte daha iyi olacağız" dedi.

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