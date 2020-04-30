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F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Marius Sumudica gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin gündemindeki Razvan Lucescu'yla ilgili konuşan Rumen teknik adam, ''Hemen paketlerler'' yorumunu yaptı.

F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
30.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:24

Teknik direktör arayışları kapsamında Dinamo Zagreb'den ayrılan Nenad Bjelica'yı ilk sıraya alan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim olan Razvan Lucescu'yu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica değerlendirdi.

Sumudica, Lucescu'nun Fenerbahçe için uygun olmadığını söylerken, "Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceğini sanmıyorum. Al Hilal'ı çalıştırıyor, şu anda iyi durumda, onun ayrılması çok zor. Orada şampiyon da olacak ve Türkiye'deki durumun ona çok uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE BASIN ONU EZER"

Türkiye'de basının çok etkili olduğunu kaydeden Rumen hoca, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir baskı var, bununla başa çıkmaz demiyorum ama kötü bir sonuçta basın onu ezer. Hayatımda böyle basın görmedim. Türkiye'de seni hemen paketlerler." ifadelerini kullandı.

Lucescu'nun yıllık ücretine de dikkat çeken deneyimli antrenör, "Razvan Lucescu'nun bir sözleşmesi var ve feshetmesi durumunda bir bedel de ödenecektir. Aynı zamanda yılda 4 milyon euro kazanıyor, Türkiye'de bu parayı kazanabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürürken, liglerin başlamasından önce yeni hocanın belli olması bekleniyor.

F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
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