F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı

07.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:27

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Diego Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi. Domagoj Vida'yı verip karşılığında Diego Perotti'yi almayı planlayan siyah beyazlılarda Hırvat futbolcunun ayrılmak istememesiyle transfer suya düştü.

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, birçok takviye ile bol alternatifli bir kadro oluşturdu. Sarı lacivertliler, transferin son gününde Roma'lı Diego Perotti'yi renklerine bağladı.

Oyuncunun yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Arjantinli yıldızın sağlık testlerinde bir sorun çıkmayınca 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertli takımın Diego Perotti'ye 2.2 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenilirken, transferle ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe hem Perotti'yi aldı hem de ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedefinden etti. Siyah beyazlı kulüp Roma'ya savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı verip karşılığında Diego Perotti'yi almayı planlıyordu.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida Beşiktaş'tan gitmek istememesine karşın Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun devreye girmesi ve tecrübeli oyuncunun sarı lacivertli kulübü tercih etmesi ile bu transfer Beşiktaş adına suya düştü. Fenerbahçe, Perotti ile rakibine transfer çalımı atmış oldu.

F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı
Haber Yorumları (3)
ZURNACIYA YANIT;: yav he he
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CETO: bu emre belezoglu Lokum gibi kaleciydi zamaninda kendini harcadi yazik oldu :( abiler , , , ah abiler ah
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ZURNACI: ya bu adamı adam yerine koyan kocun elbet vardır bir hinliği kendini bir nimetten sayıyor kocun parası ile basınının şişirmesi balon bakalım ne zaman patlayacak sevimsiz hayali kahraman bozuntusu
Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Özgü Namal Fatma Girik Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Roland Garros Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 19:52:30. #1.14#
title