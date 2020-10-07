F.Bahçe'nin kadrosuna kattığı Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Diego Perotti ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi. Domagoj Vida'yı verip karşılığında Diego Perotti'yi almayı planlayan siyah beyazlılarda Hırvat futbolcunun ayrılmak istememesiyle transfer suya düştü.

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, birçok takviye ile bol alternatifli bir kadro oluşturdu. Sarı lacivertliler, transferin son gününde Roma'lı Diego Perotti'yi renklerine bağladı.

Oyuncunun yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle detaylı sağlık kontrolünden geçirildi. Arjantinli yıldızın sağlık testlerinde bir sorun çıkmayınca 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertli takımın Diego Perotti'ye 2.2 milyon euro yıllık ücret ödeyeceği öğrenilirken, transferle ilgili flaş gerçek ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe hem Perotti'yi aldı hem de ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedefinden etti. Siyah beyazlı kulüp Roma'ya savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı verip karşılığında Diego Perotti'yi almayı planlıyordu.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Yıllık 3,7 milyon euro kazanan Vida Beşiktaş'tan gitmek istememesine karşın Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun devreye girmesi ve tecrübeli oyuncunun sarı lacivertli kulübü tercih etmesi ile bu transfer Beşiktaş adına suya düştü. Fenerbahçe, Perotti ile rakibine transfer çalımı atmış oldu.