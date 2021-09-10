F.Bahçe'nin belalısı Rıza Çalımbay'dan yine gözdağı: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız

Geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük taş koyan Sivas'ta hedef galibiyet. Rıza Çalımbay, geçen sezonki açıklamalarına benzer ifadeler kullandı. Çalımbay pazar günü oynanacak maç öncesi, "Fenerbahçe karşısında defansı değil, öncelikle golü düşüneceğiz" diye konuştu.

Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin adeta belalısı oldu. Çalımbay, iç sahada ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor.

ŞAMPİYONLUK DARBESİ

Fenerbahçe, geçen sezon Kadıköy'de kaybettiği 2-1 Sivas karşılaşmasında şampiyonluğu da kaybetmişti. Başkan Ali Koç bu maç yüzünden adeta tüm takımı yeniledi.

YİNE ÇOK İDDİALI

Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu sezonki karşılaşma için de çok iddialı. Çalımbay, "Fenerbahçe karşısında önceliğimiz savunma değil. Önceliğimiz gol ve maçı kazanmayı istiyoruz" dedi.