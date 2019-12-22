Haberler » Spor » F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi - Spor

F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesini izlemek için, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Robin van Persie İstanbul'a geldi.

22.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:58
F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi

'nin eski oyuncularından Robin van Persie, derbisi için Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbilerde ağları sarsan ve Türkiye Kupası'nda attığı golden sonra Oğuzhan Özyakup ile bir gerginlik yaşayan Hollandalı oyuncu, Beşiktaş karşısında eski takımının yanında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Robin van Persie'ye büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe'de 87 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 26 gol ve 7 asistlik bir performans sergilemişti.


Haber Videosu

: F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler