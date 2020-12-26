F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen (maç oynamayan) Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı verildi. Sarı lacivertlilerin son yapılan koronavirüs testleri sonrasında 3 futbolcunun koronaya yakalandığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de son olarak yıldız futbolcu Ozan Turan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.