F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı
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F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı

26.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:08

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı lacivertlilerde son olarak yıldız futbolcu Ozan Turan koronavirüse yakalanmıştı.

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçen (maç oynamayan) Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı verildi. Sarı lacivertlilerin son yapılan koronavirüs testleri sonrasında 3 futbolcunun koronaya yakalandığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de son olarak yıldız futbolcu Ozan Turan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı
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