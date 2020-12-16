F.Bahçe'de siftah yapan kaleci Oytun iddialı konuştu: Bu daha başlangıç

Kupada oynanan Karacabey Belediyespor maçında kaleci Altay Bayındır'ın kırmızı kart görmesiyle bu sezon ilk defa kaleyi koruyan Oytun Özdoğan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu bir başlangıç" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de kaleci Oytun Özdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın kırmızı kartı sonrası oyuna girmesiyle ilgili konuşan genç kaleci, "Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN"

Kalede oynayan futbolcunun kendileri için fark etmediğini söyleyen Oytun, "Harun abi oynamış, ben oynamışım, Altay oynamış hiçbir önemi yok. Harun abiyi ben ailemden daha çok görüyorum. Önemli olan kim oynarsa oynasın 3 puanı almamız." ifadelerini kullandı.