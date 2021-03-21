F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi
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F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi

21.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:25

Türkiye bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına kilitlendi. Süper Lig'de zirve yolunda çok büyük anlamlar taşıyan maç öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sürpriz bir karar aldı. Geçtiğimiz haftalarda maç önceleri Samandıra'ya ziyarette bulunan Koç, kritik derbi öncesi tesislere hiç gitmedi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne karşı kaybederek büyük bir şok yaşayan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçı daha da önem kazandı.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu. Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu. Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

TAKIM SÖZ VERDİ

Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü. Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki yardımlaşma eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.

"BİR BEDEL OLURSA HEP BİRLİKTE ÖDEYECEĞİZ"

Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler. Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı.

ALİ KOÇ, SAMANDIRA'YA GİTMEDİ

Fenerbahçe'de sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi oldu.

(SABAH)

F.Bahçe'de derbi öncesi sürpriz karar! Hafta boyunca tesislere hiç gitmedi
Haber Yorumları (2)
KESİN ÇÖZÜM: Bu akşam BJK yener lig biter. .
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EFE CAN: bkj yenerse sampiyonluk hayirli olsun,
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