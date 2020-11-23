F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak dev derbinin oranları açıklandı. Buna göre sarı lacivertliler, 1,75'lik oranla favori gösterilirken siyah beyazlıların galibiyeti için 3,20'lik oran verildi. Beraberlik ise 3,15'lik oran uygun görüldü.