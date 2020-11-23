F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti
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F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti

23.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:45

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak dev derbinin oranları açıklandı. Buna göre sarı lacivertliler, 1,75'lik oranla favori gösterilirken siyah beyazlıların galibiyeti için 3,20'lik oran verildi. Beraberlik ise 3,15'lik oran uygun görüldü.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'nin galibiyetine 1,75'lik oran belirledi. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın kazanmasına ise 3,20 oran verildi. Derbinin beraberliğinin oranı ise 3,15 olarak açıklandı.

Karşılaşmanın 2,5 Üst bahsi için 1,52 oran açıklanırken, 2,5 Alt'ın oranı ise 1,85 olarak belirlendi.

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti
Haber Yorumları (7)
AYLİN: 3. 15 güzel oran kesin berabere biter
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MAJESTERİ KANON: TAKİP EDIN KAZANIN GENCLER MAJESTERİ KANON HERKESE KAPIMIZ ACIK BU MAC ICIN ÖZEL SKOR VAR
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FB: Derbi maçının kaderi belli olmaz. inşallah biz kazanırız.
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