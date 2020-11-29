F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, katıldığı canlı yayında oğlunun küçükken Galatasaray'ı desteklediğini söyledi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti.

Numanoğlu kendisinin hangi takımı tuttuğunu yönündeki soruya "Beşiktaş" cevabını verdi. Oğlunun tuttuğu takımla ilgili ise "Oğlum küçükken Galatasaraylıydı. Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray 'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.

İşte Levent Numanoğlu'nun açıklamaları;

"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davranacaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin."

"SAÇMA SAPAN ŞEYLER"

"Saçma sapan şeyler. Oğlum Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor. MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var."

"HAKEMLERİMİZ DÜRÜST MAÇ YÖNETİYOR"

"Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok. Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor."