F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertli kulüpte ikinci dönemine bugün başlayacak Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte sandık başına gelip oyunu attı. Koç oyunu kullandıktan sonra "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur" diye konuştu.

Ali Koç, 3 sene önce kazandığı seçimde olduğu gibi bugünkü kongrede de eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oy kullandı. Ali Koç, ilk döneminde eşinin kendisine karşı çıktığını ancak ikinci dönem devam etmesi için destek olduğunu ifade etmişti.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı

"İNŞALLAH GÜZEL OLUR"

21 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra Başkan Koç'un ilk sözleri şöyle oldu: Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem olur.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime alarak herkesi şaşırttı
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime alarak herkesi şaşırttı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Mert Müldür Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 16:23:08. #1.16#

title