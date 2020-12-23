F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı

23.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:38
F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı

Süper Lig'in 14. hafta maçın Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım'a sert giren Luiz Gustavo'ya hakem Bahattin Şimşek'in kırmızı kart göstermemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki mücadelenin 15. dakikasında sarı lacivertli ekipten Gustavo'nun, Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım'a kayarak yaptığı sert müdahale sonrası hakem Bahattin Şimşek sarı kart gösterdi.

F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı

POZİSYONU VAR'DAN İZLEDİ

Başakşehirli oyuncuların yoğun itirazları ve Hasan Ali Kaldırım'ın feryatları devam ederken, VAR'da bulunan Cüneyt Çakır, pozisyonun kırmızı kart olabileceğini düşünerek orta hakem Bahattin Şimşek'i izlemeye davet etti.

Ancak mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, yaptığı inceleme sonrası pozisyonun kırmızı kartı gerektirmediğine hükmederek herkesi şaşırttı.

F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı
F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı

İlgili Haberler

Bahattin Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?
Bahattin Şimşek kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Bahattin Şimşek hayatı ve biyografisi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Enner Valencia
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 20:42:13. #1.14#
title