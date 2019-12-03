F-16 koltuğunun özel konukları

03.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:46

HAVELSAN, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, otizmli çocukları eğlenceli simülatörleriyle buluşturdu.

HAVELSAN, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Otizm Vakfı ile iş birliği yaparak farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, vakıf bünyesinde eğitim gören otizmli bireyleri HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Merkezi'nde ağırladı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan F-16, Hezarfen Paraşüt ve Keskin Nişancı simülütörlerini deneyen otizmli çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.

Otizm Vakfı Spor Eğitim Koordinatörü Engin Arslan, HAVELSAN ile çok değerli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçirdi. HAVELSAN'a bizlerin eğitim sürecine önemli katkı sunan bu anlamlı davranışı için teşekkür ederim. Bu farkındalığın tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA