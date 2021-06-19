Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattı
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Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattı

Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattı
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, deneyimli forvet Umut Bulut'un ardından Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp Başkanı Fatih Kulaksız, "TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacındayız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor, golcü oyuncu Bogdan Stancu'yu transfer etti. Eyüpspor dün bir başka deneyimli golcü Umut Bulut'u da kadrosuna katmıştı. Süper Lig'de Galatasaray, Orduspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği formaları giyen Rumen oyuncu, toplam 85 gole imza attı. Stancu'nun Süper Lig'de 100'ler kulübüne girmesine 15 gol kaldı.

Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattı
Umut Bulut

"ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Fatih Kulaksız, TFF 1. Lig''deki hedef hakkında, "Zirveye oynayan bir takım oluşturma amacındayız ve çalışmalarımız sürüyor. İnşallah sezon sonu çok daha mutlu oluruz" diye konuştu.

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Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından Rumen yıldız Bogdan Stancu'yu da kadrosuna kattı - Haberler Spor
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