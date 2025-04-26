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Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Eyüpspor Galatasaray kadroda kimler var?

Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Eyüpspor Galatasaray kadroda kimler var?
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Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç, 27.04.2025 tarihinde saat 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak. Eyüpspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri ve kadro bilgileri merak konusu. Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Eyüpspor Galatasaray kadroda kimler var?

Eyüppor Süper Lig'in 33'üncü haftasında Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. İşte, Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11'ler! Eyüpspor Galatasaray kadroda kimler var?

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Galatasaray maçı 27.04.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eyüpspor - Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Eyüpspor : Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Umut Meraş, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Bozok, Ampem

Galatasaray : Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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