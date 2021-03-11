Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi
Devre arası transfer döneminde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan ve 2. Lig tarihinin en pahalı transferi olan Erencan Yardımcı, ilk kez şans buldu ancak yalnızca 1 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki forvet bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor sahasında Elazığspor ile karşılaştı. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1 kazanırken Galatasaray 'dan transfer edilen golcü Erencan Yardımcı 1 dakika süre aldı.
65 puanla lider durumda bulanan Eyüpspor'da Erencan Yardımcı ilk kez forma şansı buldu. Şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılan Eyüpspor'da Erencan Yardımcı'nın neden süre alamadığı ise bilinmiyor.
BONSERVİS BEDELİ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Devre arası tranfser döneminin son gününde Galatasaraylı Erencan Yardımcı 4 milyon 200 bin TL'lik rekor bir bonservis bedeliyle 2. Lig ekibi Eyüpspor'a transer olmuş ve bu transfer gündeme damga vurmuştu.
2022 yılına kadar Eyüpspor ile sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki futbolcu Eyüpspor'da süre aldığı anları sosyal medya hesabından "İlk adımlar" mesajıyla paylaştı.