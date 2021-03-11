Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi

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Devre arası transfer döneminde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan ve 2. Lig tarihinin en pahalı transferi olan Erencan Yardımcı, ilk kez şans buldu ancak yalnızca 1 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki forvet bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.