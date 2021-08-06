Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor
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Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın finale çıkacak milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den altın madalya beklediğini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın finale çıkacak milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den altın madalya beklediğini söyledi.

Eyüp Gözgeç, AA'ya yaptığı açıklamada, yarınki maçları heyecanla beklediklerini belirtti.

Tokyo 2020'de Türk sporcuların madalya haberleriyle Türkiye'nin sevindiğini dile getiren Gözgeç, "Boksta 5 sporcuyla Tokyo'ya gittik. Erkek sporcularımızda şansızlıklar, sakatlıklar yaşadık. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin yarın sabah altın madalya maçı var.

Ülkemizde ormanları yakan hainleri, bunlar üzerinden politika yapanları kınama adına yarın kızlarımız altın madalya alacaktır. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli gümüş madalyayı garantiledi ama ülkemizin altın madalyalara ihtiyacı var. Yarın iki sporcumuz da rakiplerini yenerek altın madalyayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor
Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor
Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor
Eyüp Gözgeç, milli boksörlerden Tokyo 2020'de altın madalya bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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