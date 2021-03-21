Eyüp Arın: "Yediğimiz ikinci gol sonrası oyundaki dengeler değişti"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 3-0 mağlup oldukları Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yediğimiz ikinci gol sonrası oyundaki dengeler de değişti. Üretkenlikte sıkıntılar yaşadık. Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Çok istekli ve arzulu olduklarını, bu maçın çok daha farklı bir şekilde oynanacağını oyuncularımızla paylaşmıştık. Bu istekle sahaya çıktılar. Maça coşkulu başladılar. Bu kadar coşku ve isteğe skor üretmekte, üretkenlikte beceri sağlayamadık. Golden önce direkten dönen bir topumuz oldu. Penaltı öncesi verilmeyen bir faul var. İlk yarıyı 1-0 geride bitirmemize neden oldu. İkinci yarıda önce skora dengeyi sağlamak için sahaya çıktık. Fakat yediğimiz ikinci gol sonrası oyundaki dengeler de değişti. Üretkenlikte sıkıntılar yaşadık. Maçı 3-0 kaybettik. Bursaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gördüğü sarı kart ile ilgili de konuşan Arın, "Bugün söylemimden dolayı bir sarı kart gördüm. Bunun da değerlendirmesinin böyle olmamasını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı