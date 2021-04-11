Eyüp Arın: "Çok istediğimiz bir maçı kaybettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüp Arın: "Çok istediğimiz bir maçı kaybettik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eyüp Arın: 'Çok istediğimiz bir maçı kaybettik'

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 2-1 mağlup oldukları Ankaraspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün çok istediğimiz bir maçı kaybettik. Çarşamba gün ki maça yarın itibariyle hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 2-1 mağlup oldukları Ankaraspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün çok istediğimiz bir maçı kaybettik. Çarşamba gün ki maça yarın itibariyle hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaraspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, "Bugün ki maça başlarken hem bu sahanın şanssızlığını kırmak istiyorduk hem de Ankaraspor'u yenip önümüze çok daha iyi bakmak istiyorduk. Kazanıp rahatlamak istiyorduk. Maç futbolun doğasında olan entresan bir golle başladı. Sonra hiç istemediğimiz bir sakatlık oldu. Ona rağmen oyunu toparlayıp üstünlüğü ele aldık. Çok istedik skoru dengelemeyi ama ilk yarı bunu beceremedik. İkinci yarı skorda dengeyi sağlayıp öne geçmek istiyorduk ama rakibe çok net bir pozisyon verdik. Onu da onlar beceremedik. Bizde elimize gelen fırsatları gole çeviremedik. Bugün çok istediğimiz bir maçı kaybettik. Çarşamba gün ki maça yarın itibariyle hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Perihan Savaş
Spor Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eyüp Arın: "Çok istediğimiz bir maçı kaybettik" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 21:29:26. #1.15#
title