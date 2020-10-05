Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak

05.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

IBAN'I OLMAYAN PTT'DEN ALACAK

Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ 8-9 EKİM'DE

Yeni haftada nakdi ücret desteği ödemeleri de gerçekleştirilecek. Eylül ayı ödemeleri 8-9 Ekim'de hesaplara aktarılacak. Ödemeler yine banka hesapları üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.

Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak
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