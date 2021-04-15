EXXEN'de Süper Lig yayınlanacak mı? EXXEN'da maç yayınlanacak mı?
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EXXEN'de Süper Lig yayınlanacak mı? EXXEN'da maç yayınlanacak mı?

EXXEN'de Süper Lig yayınlanacak mı? EXXEN'da maç yayınlanacak mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Dijital yayın platformu EXXEN'DE süper Lig maçlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında çeşitli iddialar ileri sürülürken EXXEN'da maç yayınlanacak mı ve EXXEN'de Süper Lig yayınlanacak mı?

Beşiktaş'ta bir dönem başkan adaylığında bulunan Hürser Tekinoktay, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için yapılacak ihaleye yönelik bir iddiada bulundu. Peki, EXXEN'de Süper Lig yayınlanacak mı? EXXEN'da maç yayınlanacak mı?

EXXEN'DE SÜPER LİG YAYINLANACAK MI?

Beşiktaş'ta bir dönem başkan adaylığında bulunan Hürser Tekinoktay, medya patronu Acun Ilıcalı'nın Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın hakları için yapılacak ihaleye gireceğini iddia etti. Tekinoktay, yeni sezon öncesi oluşturulan yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin girmemesini eleştirirdi.

Ünlü iş adamı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki sezon için düzenlenecek Süper Lig yayın hakları ihalesine katılacağı iddia edildi. Bir dönem Beşiktaş'ta başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Ilıcalı'nın ihaleye gireceğini belirtirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin komisyonda olmamasını eleştirdi.

"BAŞKAN NEDEN KOMİSYONDA YOK!"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" dedi. TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını duyurmuştu.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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