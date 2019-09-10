Evin Demirhan için altın madalya zamanı

10.09.2019 12:13

Avrupa ve dünya üçüncüsü milli güreşçi Evin Demirhan, büyükler kategorisinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşmayı hedefliyor.

Evin, Kazakistan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nın aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota vereceğine işaret eden Evin, "Bu yıl bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü 2020 Tokyo Olimpiyatları için Dünya Şampiyonası'nda vize alınacak. Bu nedenle sezonun başından beri çok yoğun antrenman ve maç dönemleri geçirdik. Çok sıkı çalıştık. Yurt içi ve yurt dışında kamplar yaptık, yabancı rakiplerimizle hazırlandık. Artık Dünya Şampiyonası'na çok az bir süre kaldı." diye konuştu.

Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan 24 yaşındaki milli güreşçi, "2009 yılında güreşe başladım. Yıldızlarda Avrupa şampiyonu oldum. Gençler ve 23 yaş altında Avrupa, dünya şampiyonu oldum. Büyüklerde Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde ettim. Artık madalya altın olmalı. Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kadın takımı olarak alamadığımız madalyalara ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evin, Türkiye'nin güreş branşında olimpiyatlarda madalya kazanan kadın sporcusunun bulunmadığının hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda bir çıkış yakalamıştık. 6 sıklette 5 kota almıştık. Bizim için tarihi bir başarıydı. Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu. Ben dünya üçüncülüğü elde ettim. Buse ve Elif Jale arkadaşlarımız da Dünya Şampiyonası'nda madalya aldı. Büyüklerde gerçekten dünyada iddialı bir ülke olduğumuzu kanıtladık. Olimpiyatlarda madalya bence altın olacak."

"Takım ruhu bizi başarıya götürdü"

Takımda birlik ve beraberliğin hakim olduğunu vurgulayan Evin Demirhan, "Kadın takımı olarak yıldızlar ve gençlerde de yarıştığımızda hep tarihi madalyalar elde ettik. İlk Avrupa ilk dünya şampiyonluklarımızı tattık. Şu anda büyükler kategorisindeyiz. Yine ülkemiz için alınan ilk madalyalar oluyor. Çok güzel bir ekip olduk. Tüm arkadaşlarımız çok başarılı. Takım ruhu bizi başarıya götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Evin, gelen başarıların ardından "kadından güreşçi olmaz" ön yargısının da büyük oranda kırıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hepimizin mutlaka böyle bir hikayesi var. Kadından güreşçi mi olur, nasıl yapıyorsunuz? İlk defa duydum gibisinden hep tepkiler alıyorduk. Madalyalarla fırsat verilince kadınların nasıl güzel başarılar elde ettiğini, ülkemizi zirvede temsil etiğini gösterdik. 'Bizde burdayız' dedik, başardık."

Kaynak: AA