Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor

Hulk transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Cenk Tosun'a çevirdi. Siyah beyazlılar, milli golcüyü yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için kulünü Everton ile anlaştı.