Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
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Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor

30.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:00

Hulk transferinde umduğunu bulamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Cenk Tosun'a çevirdi. Siyah beyazlılar, milli golcüyü yarım sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için kulünü Everton ile anlaştı.

Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci devresinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek. A Milli oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek

Cenk Tosun'un pazar ya da pazartesi günü İstanbul'da olacağı ifade edildi.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor
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